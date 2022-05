Mehr als 200 Einsätze: Unwetter sorgte in Tirol für Überflutungen, Muren und Waldbrände

So manches Auto blieb in überfluteten Unterführungen in den Wassermassen stecken, wie hier am Mitterweg.

Innsbruck, Wenns, Sellrain – Ein heftiges Gewitter ist am Donnerstagabend über Teile Tirols gezogen und hat dabei seine Spuren hinterlassen. Die Feuerwehren standen quasi im Dauereinsatz, so berichtet die Leitstelle Tirol etwa von 138 Einsätzen zwischen 20 und 1 Uhr allein in Innsbruck. Dort kam es speziell im Stadtteil Hötting zu massiven Überflutungen von Straßen, Kellern und Tiefgaragen. In der Landeshauptstadt prasselten binnen kürzester Zeit enorme Regenmengen nieder – insgesamt mehr als 30 Liter pro Quadratmeter. Meldungen über verletzte Personen seien indes nicht eingegangen, sagte ein Mitarbeiter der Leitstelle.

Insgesamt mussten die Einsatzkräfte am Donnerstagabend über 200 Mal ausrücken – vor allem zwischen der Landeshauptstadt und Wattens, aber eben auch im Oberland. So kam es etwa in Huben im Ötztal durch Blitzschlag zu einem Waldbrand, der nach dem Ausrücken der Feuerwehr aber kein Eingreifen mehr nötig machte. Ähnlich gering waren zum Glück die Folgen eines Waldbrandes in Tobadill. Insgesamt gab es am Abend rund 1500 Blitzeinschläge in ganz Österreich. (TT.com)