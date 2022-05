Ein Youtube-Hit und ein Bankerl für einen Kaiser zum 70er

Nauders, Iselsberg – Für einen Kaiser ist ein Thron normalerweise gerade gut genug. Für den Schlagerstar Roland Kaiser („Santa Maria“) hat sich der Tourismusverband in Nauders daher etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Zum 70er, den er am 10. Mai in der Reschengemeinde feierte, bekam er ein Bankerl auf einer Aussichtsplattform geschenkt. Der deutsche Musiker, der seit Jahrzehnten Stammgast in der Reschengemeinde ist, soll angesichts der Überraschung „wässrige Augen“ bekommen haben.