Deutschland will klare Obergrenze für Cannabis-Besitz definieren

Berlin – Die Ampel-Koalition in Deutschland will bei der geplanten Legalisierung von Cannabis eine klare Obergrenze für erlaubte Kleinmengen festlegen. „Im Gespräch sind 20 bis 30 Gramm", sagte die SPD-Innenpolitikerin Carmen Wegge der Augsburger Allgemeinen (Freitagausgabe). Die Droge solle in lizenzierten Geschäften von allen Erwachsenen gekauft werden dürfen. „Das Ziel der Legalisierung ist es, den Schwarzmarkt komplett trockenzulegen", erklärte die SPD-Politikerin.