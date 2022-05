Musik, Wetter und „The Voice“: Das war „Tirol Live“ am Freitag

Erhöhter Promi-Faktor am Freitag bei „Tirol Live“ : So gab sich Musiker Herbert Pixner die Ehre und erzählte, welche Projekte er während der Pandemie entwickelt hat und wo er in den kommenden Wochen und Monaten überall zu sehen und zu hören ist.

Im Tiroler Fußball ist er eine Legende und in seinem Handy sind die Nummern der Top-Stars: „The Voice“ Ralph Schader wird am Montag 60 Jahre alt und feierte bei „Tirol Live“ schon einmal vor. Dabei erzählte er, wie er es in die Bild-Zeitung in Deutschland geschafft hat und welche besonderen Erlebnisse er mit den Fußballstars so hatte.