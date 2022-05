Bogenfest, Festivals bis Lange Nacht der Forschung: Das ist am Wochenende los in Tirol

Das Kammermusikfestival „Musik im Riesen“ in Wattens widmet sich dem Streichquartett in all seinen Facetten, „Bluatschink" geben ein kostenloses Familienkonzert in Hall, die Innsbrucker Bäckerei lädt zum Speed-Dating, beim Kultur Music Festival treten u.a. LaBrassBanda auf und die MS Achensee sticht mit Kabarettist und Verwandlungskünster Gabriel Castañeda in See. Das und mehr ist am Wochenende los in Tirol. © Kristallwelten/imago/TT

📅 FREITAG (20. Mai)

🔎 ➤ Lange Nacht der Forschung: Wissenschaft zum Anfassen gibt es am Freitagabend bei der „Langen Nacht der Forschung" in Tirol wieder. An 26 Standorten in Innsbruck und Umgebung sowie in Kufstein und Lienz und auch online gibt es insgesamt mehr als 400 Mal die Möglichkeit, Wissenschaft und Forschung bei Experimenten, Führungen, Workshops und Vorträgen hautnah zu erleben. Viele Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen sowie innovative Unternehmen wie Adler-Lacke, Liebherr, Hollu oder Novartis öffnen ihre Türen und gewähren Einblicke in ihre Arbeit.

An der Uni Innsbruck gibt es Vorträge über das Leben in einer ungleichen Welt sowie eine spektakuläre Chemie-Show und 100 weitere Stationen. Ob man Gene essen kann, wird an der Medizinischen Universität beantwortet. Wie sich Krankenhäuser vor Cyber-Angriffen schützen, erklärt die UMIT in Hall. Die PHT zeigt den innovativen Einsatz von Bilderbüchern, die FH Gesundheit mehr als 20 Mitmachstationen rund um den Gesundheits- und gesundheitsnahen Berufen. Und am Mozarteum dreht sich alles um die Musik. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos zum genauen Programm gibt es HIER oder auf langenachtderforschung.at

😆 ➤ Kabarett von Gabriel Castañeda am Achensee: Auf der MS Achensee in Pertisau darf am Freitagabend viel gelacht werden. Auch in seinem dritten Soloprogramm „RevoLUTSCHER" schaut der Verwandlungskünstler Gabriel Castañeda den Leuten auf’s Maul und schlüpft in die Rollen all der verschiedenen RevolutscherInnen, die so in uns schlummern. Alle singen, tanzen oder erzählen etwas über die wahnwitzigen und kuriosen Mini-Revolutionen des täglichen Lebens. Einstieg um 18 Uhr, Abfahrt um 18.30 Uhr. Tickets um 45 Euro gibt es HIER.

​🎙️ ➤ Comedy Night in Innsbruck: Die Comedy Nights in der Bäckerei gehen in die nächste Runde. Hier wird jenen eine Bühne geboten, die glauben, wirklich lustig zu sein. Die Stand Up Comedians von morgen haben 10 bis 15 Minuten Zeit, das Publikum zum Lachen zu bringen. „Eigenes Material wäre super, muss aber nicht sein, solange ihr auf das Original verweist", heißt es in der Einladung. Special Guest diesmal: Bengt Washburn aus Salt Lake City. Die Veranstaltung findet auf Englisch und Deutsch statt. Beginn ist um 20 Uhr, Tickets gibt es HIER.

📽️​ Video | Auftritt von Bengt Washburn

