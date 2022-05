Affenpocken erreichten Europa: Österreich bereitet sich auf mögliche Fälle vor

Wien – Ausbrüche von Affenpocken in den USA, Australien und in immer mehr Ländern Europas sorgen derzeit für Schlagzeilen. Am Freitag wurde der erste Fall in Deutschland gemeldet. Nach Großbritannien, Portugal, Spanien, Italien, Schweden und Frankreich wurde am Freitag auch der erste Fall in Deutschland gemeldet. In Österreich ist bisher noch kein Fall bekannt – die Gesundheitsbehörden bereiten sich aber vor: Das Contact Tracing soll im Fall des Falles mit Anfang kommender Woche startklar sein, erfuhr die APA am Freitag aus dem Gesundheitsministerium. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ja zu einer Nachverfolgung aller Kontakte von Infizierten aufgerufen.