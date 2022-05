Ein feierliches Lebenszeichen: Bogenfest mit „Kreisky“ und „Extrawelt“

Innsbruck – Nachtleben und Clubkultur haben in den vergangenen zweieinhalb Jahren gelitten. Auch Innsbrucks berühmte und bisweilen wohl auch etwas berüchtigte Bogenmeile stand in den vervirten Monaten vornehmlich still. Am morgigen Samstag gibt das Szeneviertel aber wieder kräftig Laut. Nicht etwa – lärmempfindlichere ZeitgenossInnen dürfen beruhigt sein – zu nachtschlafender Zeit, sondern schon ab 15 Uhr. So wie früher, als das Straßenfest der p.m.k. ein frühsommerlicher Fixpunkt im Innsbrucker Veranstaltungskalender war.