Queere Netflix-Serie „Heartstopper“ bekommt zwei weitere Staffeln

London – Die Netflix-Serie "Heartstopper", in deren Mittelpunkt zwei verliebte Burschen stehen, wird fortgesetzt. Sie bekommt gleich zwei weitere Staffeln, wie Netflix am Freitag mitteilte. Die erste Staffel mit je acht halbstündigen Folgen ist am 22. April beim Streamingdienst Netflix veröffentlicht worden. Die britische Produktion wurde ein Gesprächsthema für viele Lesben, Schwule, Bisexuelle oder Transgender, die in den Episoden ganz selbstverständlich vorkommen.