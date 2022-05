Motorradlenker prallte in Rettenschöss gegen Baum: Schwer verletzt

Rettenschöss – Ein Motorradfahrer ist am Freitag in Rettenschöss schwer verunfallt. Laut Polizei fuhr der 42-Jährige gegen 11.30 Uhr im Ortsteil Pötting auf einer Gemeindestraße. Aus unbekannter Ursache geriet der Mann über den linken Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen einen Baum. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Am Motorrad entstand Totalschaden. (TT.com)