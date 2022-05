Hammerlos für Ofner: Steirer trifft bei French Open auf Zverev

Während diese beiden zum ersten Mal aufeinandertreffen, bekommt es Ofner zum zweiten Mal mit Zverev zu tun. Und auch das erste Duell fand auf Grand-Slam-Ebene statt, obwohl Österreichs aktuelle Nummer vier nun erst zum zweiten Mal in einem Major-Hauptbewerb steht. Bei seiner Premiere war er vor knapp fünf Jahren in Wimbledon aus der Qualifikation heraus bis in die dritte Runde vorgestoßen, in der er Zverev 4:6,4:6,2:6 unterlag. (APA)