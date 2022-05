Rindfleisch bei Veranstaltung: Indische Schulleiterin festgenommen

Assam – In Indien ist eine Schulleiterin festgenommen worden, weil sie Rindfleisch zum Essen bei einer Schulveranstaltung gebracht haben soll. Gegen die 56-Jährige werde wegen absichtlicher Taten zur Empörung religiöser Gefühle sowie des Fördern von Feindschaft zwischen verschiedenen Gruppen ermittelt, sagte ein Polizeisprecher laut "Times of India" am Freitag.

Indien ist ein mehrheitlich hinduistisches Land. Für Hindus sind Kühe heilig. Viele wollen deshalb auch kein Rindfleisch essen. Das Töten der Tiere ist zudem in weiten Teilen des Landes eingeschränkt. In dem Bundesstaat Assam, wo die Schulleiterin lebt, ist der Verkauf von Rindfleisch in mehrheitlich von Hindus bewohnten Gebieten verboten. Muslime bilden in Indien mit gut 14 Prozent der Bevölkerung die größte religiöse Minderheit.