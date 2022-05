Van der Bellens Wiederkandidatur: Das Warten auf die Erklärung hat ein Ende

Bundespräsident Alexander Van der Bellen (78) wird in den nächsten Tagen erklären, dass er im Herbst erneut für das höchste Amt im Staate kandidieren wird.

Wien – Eigentlich ist es längst kein Gerücht mehr. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird im Herbst erneut für das höchste Amt im Staate kandidieren. Doch um die letztgültige Gewissheit zu erlangen, braucht es die Erklärung des Bundespräsidenten. Bislang wich er Fragen nach einer Wiederkandidatur aus. Doch der im Kauntertal aufgewachsene Van der Bellen will in den nächsten Tagen das Schweigen brechen. Und was er dabei sagen wird, gilt als sicher: Er wird im Herbst antreten. Der genaue Wahltermin steht noch nicht fest, aber es dürfte ein Sonntag im Oktober werden.