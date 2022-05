Landecker Schüler wagten Blick in eine „Hightech“-Zukunft

Die Schülerinnen steuerten einen kleinen Roboter. Sein großer Bruder transportiert in großen Warenlagern Pakete.

Landeck – Wie funktioniert ein Wasserstoffauto? Was macht ein Roboter und wie arbeiten Sensoren? Die Welt der Technik ist für manche ein Buch mit sieben Siegeln. Nicht für die Schüler der Mittelschule Clemens Holzmeister in Landeck – dort machte in dieser Woche die Mintron-Roadshow der Wirtschaftskammer Österreich Station.