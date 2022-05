Aufregung um Umleitung: Schärfere Kontrollen in Natters

Natters – Stoßstange an Stoßstange schieben sich an Spitzentagen bis zu 500 Fahrzeuge pro Stunde durch den Umleitungsweg „Hinterwinkel“ in Natters. Die Forststraße wurde für die bis Juli andauernde Totalsperre der Mutterer Ortsdurchfahrt für die lokale Bevölkerung geöffnet, um umständliche und weite Umfahrungen zu vermeiden. Mit der enormen Verkehrsbelastung haben die Anrainer in Natters allerdings nicht gerechnet. Nachdem sie sich das monatelang angeschaut haben, sind sie vergangenes Wochenende auf die Straße gegangen und haben rund 200 Unterschriften an den Bürgermeister Marco Untermarzoner übergeben, die TT berichtete.