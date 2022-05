Verbund-Chef befeuert Debatte über Eingriff bei Strompreis

© Martin Juen via www.imago-images.de

Wien – Verbund-Generaldirektor Michael Strugl hat sich für vorübergehende Eingriffe in den Strommarkt ausgesprochen, um das hohe Stromgroßhandelspreisniveau einzudämmen. „Es muss uns etwas einfallen, um von diesem Preisniveau herunterzukommen“, sagte er gestern. Welche Mittel das sein könnten, sei letztlich „eine politische Diskussion“.

Falls es Preisdeckel geben sollte, dann nur im europäischen Gleichklang, betonte Strugl, der auch Präsident des heimischen E-Wirtschaft-Interessenverbandes Österreichs Energie ist. Grundsätzlich sei man aber weiterhin gegen staatliche Eingriffe in den Markt, erklärte der Verbund-Chef zu dem von der EU-Kommission vorgelegten Energieausbau-Plan, in dem zusätzliche kurzfristige und vorübergehende Interventionsmöglichkeiten für die Mitgliedsstaaten zur Bekämpfung der hohen Energiepreise vorgeschlagen wurden.

Als Beispiel verwies Strugl auf den Gaspreisdeckel Spaniens zur Stromproduktion. In Spanien soll es für Gas, das zur Stromerzeugung genutzt wird, ein Jahr lang eine Preisobergrenze geben, die weit unter den aktuellen Gas-Marktpreisen liegt. Bei einem Strompreisdeckel müsste die jeweilige Gaspreisdifferenz allerdings die öffentliche Hand zahlen, also die Staaten, so Strugl.