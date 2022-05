Prutzer Frizzey Light Verein: Hilfe bis in den letzten Winkel Nepals

Prutz – Groß, größer, am größten – wenn es um Nächstenliebe geht, denkt der Prutzer Künstler Frizzey Greif in Superlativen. 2021 wurde die aufwändigste Nepal-Hilfsaktion in der Geschichte des Frizzey Light Vereins abgewickelt, heuer will der Friedensbotschafter diese Leistung schon wieder toppen. Bis zum Ende des Jahres wollen er und seine Helfer alle 77 nepalesischen Distrikte abklappern, erklärt Greif – 35 Bezirke fehlen derzeit. „Wir wollen überall unsere Spuren hinterlassen.“