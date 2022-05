Moser Holding ehrte Jubilare

Innsbruck – Langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebührend zu feiern ist beim Tiroler Medienhaus Moser Holding eine gelebte Tradition. So luden die Moser-Holding-Vorstände Hermann Petz und Silvia Lieb am vergangenen Dienstag wieder alle Jubilare des Vorjahres in den Wilden Mann in Lans und ließen sie für 25, 30 oder 35 Dienstjahre hochleben.