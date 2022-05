VfGH-Präsident: „Braucht Staatsorgane, die sich vor die Verfassung stellen“

Innsbruck – Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) wirkte über Jahrzehnte weitgehend außerhalb öffentlicher Wahrnehmung als Wahrer der Rechtsstaatlichkeit. Ein neuer Stil in Teilen der Politik zwang nun nicht erst seit der Enthüllung der Ibiza-Videos zum Handeln. Über die Kontrollfunktion bezüglich der Aktenvorlage an parlamentarische Untersuchungsausschüsse befindet sich der VfGH plötzlich mitten in der Tagespolitik: „Wir stehen da im Epizentrum der parteipolitischen Diskussion. Dorthin will ein Gericht aber nie. Wir ordnen ja auch nicht an, was vorzulegen ist, sondern beurteilen die Begründung für eine Nichtvorlage von Akten“, so VfGH-Präsident Christoph Grabenweger im gestrigen Forum Justiz des Innsbrucker Oberlandesgerichts.