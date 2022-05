Verländerung beim Wohnen: Edtstadler will Vorstoß prüfen

Bregenz, Wien – Der erste Schritt ist getan. Einstimmig, wie Markus Wallner, Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, gestern bestätigte, wurde der Antrag von LH Günther Platter angenommen, mit dem Bund in Verhandlungen bezüglich einer Verländerung des Volkswohnungswesens zu treten.

Wie berichtet, planen mehrere Länder, so auch Tirol, eine Abgabe auf Wohnungsleerstand. Ein Lenkungseffekt griffe aber nach aktueller Rechtslage in Bundeskompetenz ein. Weil das Volkswohnungswesen in Verfassungsrang steht.