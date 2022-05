Die Sohlen werden wieder glühen: Laufend zum Tiroler Meistertitel

Der Laufsport nimmt in Tirol wieder Fahrt auf.

Itter, Tannheim, Schwaz – Mit dem Innsbrucker Stadtlauf wurde am vergangenen Wochenende die Tiroler Laufsaison eingeleitet – dieser Tage warten bereits die nächsten Highlights in Laufschuhen:

In Itter werden zum Beispiel am Samstag im Rahmen des Kraftalm-Berglaufs Tiroler Meistertitel vergeben. Der Startschuss für alle Altersklassen erfolgt dabei um 10 Uhr. Der Lauf ist außerdem Teil der Tiroler Alpencup-Serie, die dann Mitte Juni in St. Johann ihre Fortsetzung finden wird.