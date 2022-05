Unfall mit Mopedauto in Bad Häring: Zwei Jugendliche verletzt

Bad Häring – Zwei Jugendliche wurden am Freitagabend nach einem Unfall mit einem Mopedauto ins Krankenhaus Kufstein gebracht, berichtet die Polizei. Am Steuer saß ein 15-Jähriger ohne entsprechenden Führerschein, auf dem Beifahrersitz ein 14-Jähriger. Die beiden waren auf einer Gemeindestraße in Bad Häring unterwegs, als der Lenker die Kontrolle über das Gefährt verlor. Es überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.