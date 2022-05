Dieser Cupra lässt keinen kalt: Der Formentor im TT-Dauertest

Über Tausende Kilometer bewegten wir den Formentor indes als 190-PS-Benziner mitsamt Allradantrieb und Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG). Der bekannte Konzern-Zweiliter ist die zweitstärkste Motorisierung nach den 150-PS-Varianten in Diesel- und Benzinausführung. 190 PS und 320 Newtonmeter liefern genug Punch, um die Talente des Cupra-Fahrwerks auszuloten. Die Abstimmung zeugt von hoher Ingenieurskunst und präsentiert sich als gelungener Kompromiss aus Sportlichkeit und Komfort. Zusammen mit der zielgenauen und auffallend direkt ausgelegten Lenkung ergibt dies eine schöne Mischung aus Kurvengier, Wendigkeit und Souveränität. Die Bremsen und der 190-PS-TSI spielen da gerne mit. Freudvoll lässt sich über die Schaltwippen die Leistung abrufen. Vom Stand weg zeigt sich jedoch die typische DSG-Gedenksekunde, auch das Herunterschalten könnte niedertourig spontaner erfolgen. Ist der Formentor aber erst in Schwung, gibt es kein Halten mehr.

Der Geräuschkomfort überzeugt ebenso und lässt den Crossover auch für lange Strecken geeignet erscheinen. Dies liegt auch an den herausragend gut geschnittenen Sitzen, die in unserem Fall mit dem Lederpaket in Petrol-Blau überzogen waren. 1360 Euro sind hier wirklich gut angelegt und passen zu einem Ambiente, das sowohl geschmacklich als auch von der Materialqualität im diffusen Premiumbereich angekommen ist. Wie beim gesamten Fahrzeug hat das Designcenter in Barcelona viel Geschmack bewiesen – sogar die kupferfarbenen Elemente wirken stimmig. Zusammen mit der hervorragenden Sitzposition hält man es im Formentor somit nur allzu gerne aus. Digitalinstrumente mit verschiedensten Darstellungen fördern den Spieltrieb.