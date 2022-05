BMW 3er-Reihe: Sportlicher Klassiker wird fitter

München – Er macht wieder einmal einen Modernisierungsschub mit, lässt sich aber offenkundig nicht alles aufschwatzen. Die Rede ist von der 3er-Reihe, einem bis dato recht wichtigen Volumenprodukt für die BMW Group. Sie hat allerdings einen aktuellen Makel: Sie passt nicht mehr so recht in die Zeit der vielbesungenen Transformation in Richtung Elektromobilität. Das gilt zumindest für die Gesamtbetrachtung, die das Konkurrenzgebaren mit einschließt. Fokussieren wir uns ausschließlich auf die BMW Group, dann ist es schlüssig, was der Konzern macht. Der gibt sich trotz steigenden Drucks, endlich alles auf die Elektro-Karte zu setzen, widerspenstig und technologieoffen. Damit machen der Vorstandsvorsitzende Oliver Zipse und seine Managerkollegen immer wieder klar: Das Aus für die Verbrennungsmotoren wird wohl nicht so früh kommen, wie es manche Marktbegleiter gerne hätten.