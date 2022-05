Wildwechsel: Van überschlug sich in Mieming nach Ausweichmanöver

Mieming – In den frühen Morgenstunden verunfallte am Samstag in Mieming ein Van mit sechs Insassen. Eine Person wurde dabei verletzt. Der Lenker des Fahrzeugs, ein 42-jähriger Mann, war gegen 3.45 Uhr mit den fünf weiteren Personen auf der B 189 von Nassereith in Richtung Mieming unterwegs, als es zum Unfall kam.