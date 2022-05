0:3 gegen Finnland: Jetzt wartet auf ÖEHV Abstiegsfinale gegen Briten

Tampere – Für Österreich hat es bei der Eishockey-WM gegen den Olympiasieger erwartungsgemäß nichts zu holen gegeben. Die rot-weiß-rote Auswahl musste sich am Samstag in Tampere Gastgeber Finnland mit 0:3 (0:1,0:1,0:1) geschlagen geben. Für das ÖEHV-Team geht es nun nach einem Ruhetag im abschließenden Spiel gegen Großbritannien am Montag (19.20 Uhr/live ORF Sport +) um den Klassenerhalt.

"0:3 darf man gegen diese Mannschaft schon verlieren, wir haben uns gut verkauft", erklärte Bader und zeigte sich von der Stimmung angetan: "Es war fantastisch zu sehen, was für ein tolles Eishockey-Land Finnland ist. Vor so vielen Zuschauern spielen, war ein Erlebnis für jeden."

Es war zwar die höchste Niederlage der Österreicher in den bisher sechs Spielen in Tampere, erstmals seit Prag 2004 blieben sie gegen die Topnationen aber ohne Debakel.

Nach bisher so starken Leistungen in Tampere kann Österreichs Team mit Selbstvertrauen in das Duell mit Großbritannien gehen. "Jetzt müssen wir ausrasten und gegen Großbritannien unser bestes Spiel bringen", sagte HCI-Crack Nico Feldner. Wenn die Briten am Sonntag gegen Lettland nicht gewinnen, reicht am Montag ein Punkt, um dem Abstieg zu entgehen. (APA)