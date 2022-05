Lkw-Brand sorgte für umfangreichen Stau auf der Brennerautobahn

Trins – Zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen auf der Brennerautobahn in beiden Richtungen führte Samstagnachmittag der Brand eines Lkw im Bereich des Wipptalerhofs. Während die Feuerwehr schon bald nach der Alarmierung "Brand aus" geben konnte, nahmen die Aufräumungsarbeiten sowie die Bergung des Lkw noch einige Zeit in Anspruch.

Der Verkehr musste über die Parkplätze des Wipptalerhofes umgeleitet werden, was zu umfangreichen Staus führte. Speziell in Richtung Brenner kam es mehrfach zu Sperrungen. Wie die Asfinag berichtete, wurden bei dem Brand durch die enorme Hitzeentwicklung rund 200 Quadratmeter der Fahrbahn in Richtung Brenner beschädigt.