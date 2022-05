Nachhaltig ans Meer: Der grünere Weg zum Urlaubsglück

Ich bin die Generation Ryanair“, sagt Maria Kapeller in aller Offenheit. Die 39-jährige Reisejournalistin rechnet sich zu jener Alterskohorte, die in jungen Jahren in den Genuss von spottbilligen Flugreisen kam. Da sei sie schon um ein paar Euro ins Flugzeug nach Costa Rica gestiegen. Heute ist das für sie eine absurde Vorstellung. Gerade hat sie das Buch „Lovely Planet“ herausgegeben.