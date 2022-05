Tiroler Auer übernahm mit Rang drei am Lausitzring DTM-Gesamtführung

Lucas Auer stand am Lausitzrang als Dritter auf dem Podest.

Mit einem dritten Platz beim ersten DTM-Rennen an diesem Wochenende auf dem Lausitzring hat Lucas Auer in der Gesamtwertung die Führung übernommen. Der Mercedes-Pilot, der von der Pole Position gestartet war, musste sich am Samstag Sieger Sheldon van der Linde (BMW) aus Südafrika und dem Deutschen Luca Stolz (Mercedes) geschlagen geben. Nach drei Rennen liegt der Tiroler Auer mit 44 Punkten nur einen Zähler vor dem Wiener Mirko Bortolotti.