Autolenkerin kam in der Steiermark mit Kind an Bord von Straße ab

St. Stefan im Rosental – Eine Frau ist am Samstag mit einem Kind an Bord mit ihrem Wagen in Reichersdorf in St. Stefan im Rosental (Bezirk Südoststeiermark) ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und landete in einem Wald, hieß es in einer Aussendung des Bereichsfeuerwehrverbands Feldbach. Die Lenkerin dürfte den Unfall leicht verletzt überstanden haben. Sie wurde ins LKH Feldbach gebracht. Das verletzte Kind wurde nach Graz in die Kinderklinik gefahren.