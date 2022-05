Carapaz übernahm Führung beim Giro, Tagessieg an Briten Simon Yates

Turin – Richard Carapaz ist am Samstag auf der 14. Etappe des Giro d'Italia ins Rosa Trikot gefahren. Der Topfavorit aus Ecuador, der die Italien-Rundfahrt 2019 bereits einmal gewonnen hat, landete nach 147 spektakulären Kilometern im Umland von Turin auf dem dritten Etappenrang. Der 28-Jährige führt in der Gesamtwertung nun sieben Sekunden vor dem Australier Jai Hindley. Den Tagessieg, seinen insgesamt sechsten beim Giro, sicherte sich der Brite Simon Yates.

Über den Etappensieg jubelte am Ende aber Yates. Der 29-Jährige, im Vorjahr Gesamtdritter, hatte zu Beginn der Rundfahrt vor zwei Wochen bereits das kurze Zeitfahren in Budapest gewonnen. Nach einem Einbruch spielt der Vuelta-Sieger von 2018 in der Gesamtwertung aber keine Rolle mehr. Seine Fluchtgefährten ließen ihn im Finish entkommen. Yates setzte sich vier Kilometer vor dem Ziel von Carapaz und Co. ab und triumphierte letztlich solo 15 Sekunden vor Hindley.