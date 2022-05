Waldarbeiter (60) in Oberkärnten beim Baumfällen ums Leben gekommen

Stall im Mölltal – Ein Forstarbeiter (60) ist am Samstag bei einem Arbeitsunfall im Bezirk Spittal/Drau ums Leben gekommen. Beim Fällen eines Baumes rutschte er in einem Steilstück aus und stürzte über felsiges Gelände rund 30 Meter in die Tiefe, bevor er auf dem darunterliegenden asphaltierten Forstweg aufschlug, wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte.