Nach 13 Jahren: YouTuber-Ehepaar Bibi und Julian Claßen haben sich getrennt

Berlin – Das YouTuber-Paar Bianca „Bibi" Claßen und Julian „Julienco" Claßen hat sich nach 13 Jahren Beziehung und vier Jahren Ehe getrennt. „Ja, wir beiden sind nicht mehr zusammen", schrieb die Influencerin am Samstag auf ihrer Instagram-Seite. „Natürlich stehen die Kinder immer und für immer an der allerersten Stelle bei uns", schrieb Bianca. Sie nannte keine Gründe für die Trennung und schrieb lediglich: „Ich möchte Euch dennoch um Verständnis bitten, dass jeder Mensch seine Privatsphäre braucht."

Zuvor hatte die Gerüchteküche bereits tagelang gebrodelt: Verschiedene Indizien schienen in jüngster Zeit auf eine Trennung hinzudeuten. So nahm sich das Paar, das sich normalerweise stets auf Fotos und in Clips gemeinsam in den sozialen Netzwerken zeigte, auf einmal eine ominöse Social-Media-Pause. Wochenlang verschwanden die beiden von der Bildfläche – es gab keine Postings, keine YouTube-Videos und auch keine Podcast-Folgen.