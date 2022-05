Innsbrucker Bogenfest: Bogenmeile feierte die Vielfalt des Lebens

Innsbruck – So bunt sah man die Bogenmeile in Innsbruck noch nie. Die Straße bebte – nicht wegen des üblichen Verkehrs, denn für das gestrige Bogenfest wurden Autos verbannt. Stattdessen tanzten, musizierten, spielten, chillten und feierten Tausende bis in die Nacht hinein – kulturell und sozial ausgehungert von der Pandemie. Nach den Lockdowns und Restriktionen sollte es wieder ein Lebenszeichen von Innsbrucks beliebter Ausgehmeile geben – und mehr, betont Christian Koubek, Obmann des Vereins p.m.k: „Die Bögen waren lang Sündenbock für alles Schlechte in Innsbruck. Wir wollen zeigen, wie vielfältig die Bögen sind, was hier alles passiert und wie wichtig das für eine Stadt ist.“ Und was auf Straßen noch Platz haben kann außer Verkehr.