Staraufgebot beim TT-Wandercup in der Wildschönau

Neun wunderschöne Wandergebiete in Nord-, Süd- und Osttirol stehen bis weit in den September hinein auf dem Programm der mittlerweile großen TT-Wanderfamilie. Und der erste Treffpunkt in der Wild­schönau hat es schon in sich. Im charmanten Hochtal gibt es unzählige Wandertouren. Jene des Wandercups führt über Mark­jochbahn, die Holzalm und übers Halsgatterl auf die Nordbergalm.