Unbekannter besprühte in Innsbruck mehrere Gebäude mit Graffiti

Innsbruck – Bereits in der Nacht auf Samstag hat ein Unbekannter in der Universitätsstraße mehrere Gebäude mit Graffiti beschmiert. Der oder die Täter sprühten mit weißer und roter Farbe Hausmauern, Eingangstüren und Schaufenster an. Die Polizei vermutet, dass es in den frühen Morgenstunden zu den Taten gekommen sein dürfte. Die Ermittlungen sind im Gange. (TT.com)