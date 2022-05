Krimivergnügen der Extraklasse: Mord am Vater des Urmenschen

Altusried – So eine Affenhitze hat es schon seit Langem nicht gegeben, jedenfalls kann sich Interims-Polizeipräsident Adalbert Kluftinger nicht daran erinnern. Schon beim Nichtstun rinnt einem der Schweiß herunter – geschweige denn beim Ermitteln.

Und das ausgerechnet in einer Tongrube. Dort nämlich wird die Leiche gefunden, zu der Klufti und sein Team im zwölften Fall gerufen werden.

Ein renommierter Professor der Paläontologie und führender Entdecker des Udo (das ist der erste aufrecht gehende Menschenvorfahre, echt jetzt!) wird aus dem ansonsten mit versteinerten Zeugnissen aus der Vergangenheit durchsetzten Tonschlamm ausgegraben. Irgendwie ja passend, aber trotzdem ein Mord. Und der muss aufgeklärt werden, wenngleich es für Klufti diesmal besonders schwer ist, ein Motiv für die Tat zu finden, die ja mit einer ordentlichen Portion Brutalität und unter Einsatz eines Baggers ausgeführt wurde. Nun gut, das kriegt der beste Ermittler des Allgäu am Schluss in bewährter Weise hin. Was anderes hätte uns ja gewundert.