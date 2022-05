AfD-Chefin Weidel: Diskussionen über Wahlergebnisse nicht öffentlich führen

Berlin – Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel hat ihre Parteimitglieder dazu aufgerufen, Diskussionen über Wahlergebnisse nicht öffentlich auszutragen. Die Resultate "müssen intern und in aller Offenheit besprochen werden, aber niemals öffentlich. Und schon gar nicht mit Vorverurteilungen und Schuldzuweisungen, wie das in dieser Form passiert ist", sagte Weidel in einem am Samstag veröffentlichten Youtube-Video.