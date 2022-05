Neun-Euro-Ticket in Deutschland: Großes Interesse zeichnet sich ab

Berlin – Ab Montag ist das Neun-Euro-Ticket bei der Deutschen Bahn und vielen deutschen Verkehrsverbünden erhältlich – bereits am Wochenende zeichnete sich ein großes Interesse vieler Menschen an der stark vergünstigten Monatskarte ab, die die Verbraucher von den derzeit auf breiter Front steigenden Kosten entlasten soll. Im Hamburg, wo der HVV als einer der ersten Verkehrsverbünde schon am Freitag mit dem Online-Verkauf begonnen hatte, wurden bereits zehntausende Tickets verkauft.

In den ersten 24 Stunden nach Verkaufsstart wurden in Hamburg 56.000 Neun-Euro-Tickets über die App und den Online Shop des Hamburger Verkehrsverbunds geordert, wie die "Bild am Sonntag" berichtete. Die Zahlen der Servicestellen seien dabei noch nicht mit eingerechnet. Auch in Berlin hatte die Verkehrsgesellschaft BVG bereits am Freitag mit dem Verkauf begonnen.