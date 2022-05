Erster Verdachtsfall von Affenpocken in Österreich: Wiener in Klinik

Die Rettung brachte den Mann in die Klinik Favoriten. © GEORG HOCHMUTH

Wien – In Wien gibt es den ersten Verdachtsfall von Affenpocken in Österreich. Der Mann liegt in der Klinik Favoriten. Das bestätigte ein Sprecher des Gesundheitsstadtrates Peter Hacker (SPÖ).

Der 35-Jährige wurde in der Nacht auf Sonntag mit der Rettung in die Klinik Favoriten eingeliefert. Diese gilt als erste Anlaufstelle für Infektionsfälle. Der Mann weist typische Symptome auf, die den Verdacht auf Affenpocken nahelegen, wie leichtes Fieber und Pusteln im Gesicht. Ob es sich tatsächlich um die Affenpocken handelt, soll bis zum Sonntagabend feststehen.

Laut Stadt wird gerade auf internationaler Ebene geklärt, ob es sich bei den Affenpocken um eine meldepflichtige Krankheit handelt. Bei nachgewiesenen Fällen werde von der Gesundheitsbehörde ein Contact-Tracing mit den engsten Kontakten durchgeführt.

WHO erarbeitet Leitlinien

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erarbeitet derzeit Leitlinien zur Eindämmung der Ausbreitung von Affenpocken. Es werde befürchtet, dass die Zahl der Fälle in den Sommermonaten weiter steigen könnte. Die WHO gehe davon aus, dass der Ausbruch durch sexuelle Kontakte ausgelöst worden sei.

Bisher sind Affenpocken in mindestens elf Ländern aufgetreten, in denen sie sich üblicherweise nicht verbreiten. Wissenschaftler werten das als sehr ungewöhnlich. Affenpocken treten hauptsächlich in Afrika auf und nur selten andernorts. Bisher wurden mehr als 100 bestätigte oder vermutete Fälle gemeldet, die meisten davon in Europa, in Österreich gab es bisher keinen Nachweis des Virus.