Erst 30 Grad, dann Kaltfront: Gewittrige Woche wartet auf Tirol

Innsbruck – Wettermäßig darf sich Tirol in der neuen Woche vor allem auf eines einstellen: Unbeständigkeit. Während es am Montag noch einmal Höchstwerte bis 30 Grad gibt, ist bis zum Mittwoch mit teils kräftigen Gewittern zu rechnen. Es wird merklich kühler, aber auch schwülwarm.

Nach einem sommerlichen Wochenende wartet schon zum Ende des Sonntages ein Regenguss darauf, die Sonne abzulösen. Bis zum späteren Nachmittag bleibt es in ganz Tirol noch trocken, dann sind zwischen Brenner und Gerlos sowie im Süden Osttirols lokale Regenschauer und Gewitter möglich. Vor allem ab Mitternacht sorgt eine dichte Wolkendecke für zeitweise gewittrige Schauer mit Schwerpunkt nördlich des Inntals. Über Nacht wird es also etwas kühler, mit Tiefstwerten von 8 bis 15 Grad.

Teils heftige Gewitter am Montag und Dienstag

Mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Schauern wartet auch der Montag auf. Zwar sorgt der Föhn für einen schwungvollen wie sommerlichen Wochenstart mit sommerlichen Temperaturen bis zu 30 Grad, die Wetterlage bleibt insgesamt aber labil. Vor allem bis zum frühen Vormittag hin können im Grenzbereich zu Bayern erste gewittrige Schauer durchziehen. Dahinter wird es überall recht sonnig. Am späteren Nachmittag und Abend werden vor allem abseits der Föhnregionen teils heftige Gewitter immer wahrscheinlicher.

Merklich kühler geht es dann am Dienstag weiter. Mit Annäherung einer Kaltfront überwiegen die Wolken, Sonnenfenster gibt es am ehesten im Unterland und in Osttirol. Schon vormittags breiten sich teils kräftige Regenschauer und eingelagerte Gewitter auf ganz Tirol aus. Dabei steigen die Temperaturen tagsüber nur wenig an, es bleibt deutlich kühler als an den vorangegangenen Tagen. Die Temperaturen kommen über 17 bis 23 Grad kaum hinaus.

Unbeständig, mit noch mehr Regen und vereinzelt auch Gewittern zeigt sich auch der Mittwoch nicht von seiner schönsten Seite. Es schaut in ganz Tirol nach einem überwiegend bewölkten, schauerdurchsetzten und nicht allzu warmen Tag aus. Gewitter sind am ehesten in Osttirol dabei. Die Sonne zeigt sich eher nur zwischendurch, wobei die Chancen auf Sonne am späten Nachmittag steigen. Die Temperaturen erreichen 14 bis 20 Grad, am wärmsten wird es im Süden.

Am Donnerstag zu Christi Himmelfahrt gibt es ein erneutes Wechselspiel von Wolken und Sonne, wobei der Sonnenschein im Tagesverlauf eher mehr wird. Regenschauer sind nur vereinzelt möglich. Restwolken und Hochnebel lockern von Westen her auf und wandeln sich in Hang- und Quellwolken um, es wird aber mit Höchstwerten von 18 bis 23 Grad nur mäßig warm.