Fahrradakku explodierte in Aschau: Mann erlitt starke Verbrennungen

Aschau – Starke Verbrennungen erlitt ein 42-Jähriger am Sonntagnachmittag, als der Akku seines Einrades in Aschau explodierte. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, lud der Akku im Wohnzimmer, als der Mann plötzlich ein Zischen hörte. Sofort trennte er die Stromverbindung. Dann brachte er das Einrad auf die Terrasse.