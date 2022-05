Wacker verabschiedete sich mit einem Fest im Tivoli vom Profi-Fußball

Innsbruck – "Gemma Wacker schaun!", hieß es am Sonntag noch einmal. Die Innsbrucker liefen im Tivoli vorerst zum letzten Mal im Profifußball auf – aufgrund des drohenden Konkurses ist die Zukunft weiter ungewiss. Für die treuen Fans der Schwarzgrünen gab es zumindest einen versöhnlichen Abschied aus der 2. Liga. Der FC Wacker gewann in der 30. und letzten Runde gegen Tabellenschlusslicht Dornbirn mit 3:0 (2:0).

Ronivaldo, dem zahlreiche Anfragen vorliegen sollen, brachte die Innsbrucker bereits in der 9. Minute in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Jong-Min Seo auf 2:0 (41.). In der zweiten Halbzeit traf der von Dynamo Dresden ausgeliehene Angreifer zum 3:0-Endstand (54.).