Neustart im kleinen Bezirkstheater Stams

„Klar haben wir immer wieder Anläufe genommen, um vielleicht doch noch ein Stück auf die Bühne zu bringen. Aber es sollte nicht sein“, mussten sich die „Theaterer“ letztlich eingestehen. Aber ans Aufgeben dachte niemand. Stattdessen tauschten die Laiendarsteller ihre Manuskripte gegen Arbeitshandschuhe und die Lese- gegen die Schutzbrille. „Wir versuchten die Kleinigkeiten im Theaterstadel auszubessern, die uns immer schon gestört haben. Wenn die Bühnenbeleuchtung an war, hatte die Küche Pause, weil sonst die Sicherung flog“, erinnert sich Obmann Harald Gritsch. Mit vereinten Kräften und Sponsoren gingen es die Darsteller und ihre Helfer an: Der Zuschauerraum wurde erneuert und abgestuft, damit auch die hinteren Ränge gute Sicht auf die Bühne bekommen. Der Boden wurde getauscht. Die Bühne selbst wurde zur Theater-Box, die alle möglichen Verwandlungen zulässt. Und letztlich konnte das leidige Elektrikproblem fachmännisch gelöst werden. Jetzt herrscht großes Aufatmen, weil so weit alles auf Vordermann gebracht werden konnte, dass der Premiere am 28. Mai um 20 Uhr nichts mehr im Wege steht.