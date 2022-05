Früher ist so was von gestern: Neues Album von Harry Styles

Stets stylesicher: Harry Styles wurde mit seiner unsteifen Interpretation von Männlichkeit zum Pop-Liebling der Stunde. © Lilie Eigner

Von Barbara Unterthurner

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – Es ist nicht mehr so, wie es früher war. Nicht in der Musik. Nicht in der Liebe. Nicht im Alltag. Das trichtert Harry Styles mit der Single „As it was“ seinen ZuhörerInnen ein. Alles ist anders. Auch wenn sein neues Album „Harry’s House“, das am Freitag erschien, ziemlich gleich klingt: nett. Nicht im Sinne von der kleine Bruder von Sie wissen schon was – sondern eben wirklich nett.

So hat man Harry Styles kennen gelernt. Ab 2017, als er nach dem Ende von One Direction, einer unheimlich erfolgreichen gecasteten Boyband, bei der Harry Styles immer nur einer von vieren war, beschloss, alles anders zu machen. Gut, exaltiert war der Boy schon vorher, nach seinem freundlichen Solodebüt „Harry Styles“ war der Brite aber immer öfter auch auf den Covern großer Modemagazine anzutreffen. Auf der Vogue 2020 im Kleid. Weil er’s kann. Neben seiner erfrischend unsteifen Interpretation von Männlichkeit fiel Harry Styles zunehmend auch mit guter Musik auf. „Watermelon Sugar“ toppte seinen ersten schweren Balladenhit „Sign of the times“ mit Leichtigkeit.

Die ist ihm auf der neuen Platte übrigens nicht abhan-dengekommen. Schon der Opener „Music For a Sushi Restaurant“ lässt jenes klangliche Dazwischen von Big-Band-Gebläse, David Bowie und Fleetwood Mac erklingen, auf das sich aktuell etliche Pop-Acts einigen können. Das macht sich nicht nur im Radio gut. So geht es mit dem sonnigen „Late Night Talking“ sowie dem süßen „Grapejuice“ weiter. Auch eine Gitarrenballade wie „Matilda“ hat Platz. Ebenso wie Füllmaterial à la „Cinema“. Alles klingt nach Sommer; nach erhellenden Botschaften braucht man da erst gar nicht zu suchen.