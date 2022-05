Tech-Support-Scam: 95-jähriger Tiroler wurde Opfer falscher IT-Techniker

Innsbruck – „Microsoft-Support, hallo! Mit Ihrem Computer gibt es Probleme.“ Wer einen Festnetzanschluss hat, kennt diese Anfrufe, die meistens in Schüben kommen, und dann oft täglich. Tech-Support-Scam – „Scam“ heißt Betrug – wird diese zwar schon seit Jahren bekannte, aber immer noch lukrative Masche genannt, bei der vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter behaupten, sie würden ein Anti-Virus-Programm installieren. In Wahrheit laden sie eine Fernzugangs-Software herunter. Dumm gelaufen ist es für einen Innsbrucker, der tatsächlich gerade Probleme mit seinem PC hatte und auf einen Rückruf eines IT-Technikers wartete, denn er hatte die Betrüger am Apparat.