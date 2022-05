Debatte um Neutralität, Gewerkschaft und „Jesus“: Das war „Tirol Live“

Der Krieg in der Ukraine hat in Österreich wieder die Debatte um die Neutralität entfacht. Schweden und Finnland haben ein Beitrittsgesuch an die NATO gestellt. Wie sieht es mit der österreichischen Neutralität aus? Darüber sprach am Montag bei „Tirol Live“ der Leiter des Instituts für Politikwissenschaft an der Uni Innsbruck und Professor für Internationale Beziehungen Martin Senn .

Die Hauptrolle bei den Passionsspielen in Thiersee ist heuer dreifach besetzt, unter anderem mit Christian Juffinger . Was es heißt, den „Jesus“ zu spielen, wie er mit dieser Rolle umgeht, erzählte Juffinger ausführlich im Studio.

100 Prozent wie bei ÖVP-Chef Karl Nehammer sind es nicht geworden, aber Philip Wohlgemuth wurde am Samstag mit 97,7 Prozent als Tiroler ÖGB-Vorsitzender wiedergewählt. In seiner neuen Periode will er die „Weichen für die Zukunft in Tirol stellen“. Ob er sich nach der Landtagswahl bei einer SP-Regierungsbeteiligung im Regierungsteam sehen würde? Wohlgemuth will sich noch nicht festlegen. Er will sich jetzt „der Teuerung entgegenstellen und den Schwächsten helfen“, sagte er bei „Tirol Live“.