Negative Bilanz für die Tiroler Vereine zum Saisonauftakt

Wörgl – Die Bundesliga zu Gast in Wörgl. Nichts Neues. Alltag quasi auf der Anlage in Bad Eisenstein. Zum neunten Mal infolge (mit der 2. Liga gerechnet zum 14. Mal) serviert das Damenteam des Tennisclubs in der höchsten österreichischen Spielklasse. „Mit einem seit Jahren fast unveränderten Team“, betont Coach Stefan Schneck. Zum Auftakt gegen Graz fehlten allerdings Stützen wie Sabine Klaschka und Caroline Nothnagel. Das ersatzgeschwächte Team verlor 2:5. Schneck: „Mit der Niederlage haben wir gerechnet, aber einen wichtigen Punkt erobert.“