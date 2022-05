MPREIS: Aus der Region, für die Region

Bei MPREIS (im Bild der Supermarkt in Mieming) gibt es viele regionale Produkte.

Über 130 Gemüse-, Salat- und Obstbauern aus Tirol sind im MPREIS Sortiment vertreten. Das Familienunternehmen unterstützt die lokalen Produzent*innen bei neuen Produkten, damit die heimische Vielfalt immer größer wird. Früchte dieser Bemühungen sind etwa Beeren, Rhabarber, frische Kräuter, Radieschen, Jungzwiebeln und Rucola, vieles davon in Bio-Qualität.

Die Marke der Tiroler Bio-Bergbauern BIO vom BERG ist exklusiv bei MPREIS erhältlich. Über die Jahre konnte ein besonderes Angebot an Bio-Fleisch entwickelt werden. Ganz neu im Sortiment ist das Tiroler Bio-Sommerrind. „Diese Rinder wachsen größtenteils in natürlicher Mutterkuhhaltung auf kleinen Tiroler Höfen auf”, erklärt Bio vom Berg Sommerrind-Bauer Peter Rabl aus Hopfgarten. Das Sommerrind ist ein wenig älter als der Jahrling und hat daher einen etwas reiferen Fleischgeschmack.

Um die regionalen Bio-Besonderheiten der Nachbarregion Südtirol hervorzuheben, sind sie mit dem Sonnenland Südtirol Siegel gekennzeichnet. So sind Bio-Äpfel aus Südtirol fast ganzjährig verfügbar und werden darüber hinaus zu einer Reihe von Köstlichkeiten, wie etwa zu Apfelsaft oder Apfelmus, weiterverarbeitet. Vom Milchhof Brixen sind Bio-Joghurts erhältlich, Bio-Ricotta und Bio-Mozarella aus Sterzing erweitern das regionale Bio-Sortiment. Im Vinschgau baut Hansjörg Oberdörfer auf über 1.000 Höhenmetern viele Sorten Kräuter an, die in Brixen zu Tees verarbeitet werden. Von den Kräuterwiesen im Ahrntal kommen die Holunderblüten und die Alpenkräuter für die Sonnenland Südtirol Sirupe.