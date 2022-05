Saisonstart am Genussberg

Am Genussberg Venet steht Erholung, Ruhe und Vergnügen im Mittelpunkt. © Venet Bergbahnen/Tobias Siegele

Atemberaubendes Panorama, faszinierende Naturschauspiele, gesunde Bergluft und zahlreiche Attraktionen, die Begeisterung in Groß und Klein hervorrufen: Am Genussberg Venet steht Erholung, Ruhe und Vergnügen im Mittelpunkt.

Wander, Biken, Bergsteigen

Auf zahlreichen Wander- und Erlebniswegen wird am Venet die unberührte Natur genossen. Auf Tobis Erlebnisweg können Jung und Alt spielerisch die hochalpine Natur und die darin lebenden Tiere erkunden. Der „Weg der Aussicht” ist eine gemütliche, kinderwagentaugliche und auch für Rollstuhlfahrer bzw. Gehbehinderte geeignet Gipfelrunde. Im Sommer werden hier geführte Kräuterwanderungen angeboten, die über die heimischen Alpenkräuter informieren.

Auch Bergsteiger und Radler sind am Venet bestens aufgehoben: Gipfelstürmer und Mountainbiker können hier zeigen, was in ihren Beinen steckt. Ein Mix aus leicht bewältigbaren, aber auch anspruchsvollen Routen treffen so jeden Geschmack.

Daniel Zangerl © TVB Tirol West/Daniel Zangerl

Action, Abenteuer, Adrenalin

Actionfans aufgepasst: On Top des Genussbergs Venet wird das Adrenalin in neue Sphären gehoben. Gleich zwei actionreiche Attraktionen stehen den Gästen beim Besuch des Venets zur Verfügung. Die Sommer Tobi Mountaincart-Strecke ist von Freitag bis Sonntag und an Feiertagen geöffnet. Gestartet wird an der Bergstation der Venetbahn. In selbst gewähltem Tempo geht es dann 5 km Richtung Fließ bis zur Mittelstation der Sesselbahn Süd. Von dort kommt man dann wieder bequem per Seilbahn zum Ausgangspunkt am Panorama Restaurant. Ein weiteres Highlight ist die täglich geöffnete Venet Bobbahn mit einer Länge von 800 Metern und Maximalgeschwindigkeiten von bis zu 40 km/h. Schnittige Kurven und rasante Geraden garantieren wahres Achterbahn-Feeling.

© Venet Bergbahnen/Tobias Siegele

Sternenpark Venet - Faszination Sternenhimmel

Ein einzigartiges Observatorium auf 2.212 m, das den Blick auf das facettenreiche Himmelszelt freilegt. Unser Hightech-Teleskop mit bis zu 191-facher Vergrößerung ermöglicht ein ungestörtes Bestaunen ferner Galaxien, Sternhaufen, Planeten und weiteren Objekten, die teilweise mehrere Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt sind. Tipp: Abendessen beim Grillabend im Panorama-Restaurant und anschl. Übernachtung in der Venet Gipfelhütte. Die Führungen in der Sternwarte finden von August bis Oktober jeden Freitag statt.Die Bergbahn fährt an diesen Abenden länger. Infos zu den Führungen in der Sternwarte und Betriebszeiten auf www.venet.at

Grill ‘n’ Chill mit Livemusik

Wie wäre es mit einem BBQ im Sonnenuntergang inklusive 360-Grad-Blick auf die Gipfel Westtirols? Ein ganz besonderer Tipp für wahre Genussfans sind die Freitage im August und September, an denen die Pendelbahn länger fährt und im Panorama Restaurant zu einem gemütlichen Grillabend mit Livemusik geladen wird. Ein kulinarischer (Hoch)genuss mit einer Auswahl aus heimischen Grillspezialitäten. Im Oktober lockt der Genussberg Venet jeden Freitag zum Tiroler Törggelen mit Livemusik. Infos zu den Betriebszeiten auf www.venet.at; Bei den Abendfahrten sind Regio-, Jahres- und Saisonskarten gültig!

© Venet Bergbahnen/Tobias Siegele

Yoga am Berg

Einatmen, Weitblicken, ausatmen, bei sich selbst ankommen. Auf der Panoramaterrasse, in den Wiesen ums Haus oder bei schlechtem Wetter im Seminarraum des Hotels werden regelmäßig naturverbundene Yogaeinheiten angeboten. Entspannt ins Wochenende bei unseren Yoga-Terminen am Freitag von August bis Ende September oder bei unseren drei Yoga Specials am Speicherteich mit anschließendem Brunch auf der Zammer Alm.

Sonnenaufgangsfahrt: Der Erste am Gipfel sein

Mit der Gondelbahn geht es gemeinsam früh am Morgen bis zur Venetbahn Bergstation.Nach einer Wanderung (ca. 60 Min.) erleben Sie das eindrucksvolle Schauspiel des Sonnenaufgangs am Gipfelkreuz der Glanderspitze auf 2.512 m. Anschließend wartet im Panoramarestaurant ein Bergfrühstück auf die Frühaufsteher. Jeden zweiten Mittwoch ab 6. Juli bis Ende September.