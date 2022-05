Edin Terzic wird Trainer-Nachfolger von Marco Rose in Dortmund

Dortmund - Edin Terzic kehrt nach nur einem Jahr auf den Trainerposten beim deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zurück. Der 39-Jährige, der den BVB im vergangenen Jahr zum Pokalsieger gemacht hatte, wird Nachfolger des am Freitag beurlaubten Ex-Salzburg-Coaches Marco Rose. Das teilte der Vize-Meister am Montag mit. Terzic, der aktuell als Technischer Direktor tätig ist, soll beim BVB an diesem Dienstag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschreiben.

In den Cup-Wettbewerben gaben die Dortmunder zudem ein sehr schwaches Bild ab. Im DFB-Pokal scheiterte der Titelverteidiger bereits im Achtelfinale am Zweitligisten FC St. Pauli. In der Champions League kam das Aus in einer durchaus machbaren Gruppe vorzeitig. Zuletzt wuchsen in der Führungsetage die Zweifel am ehrgeizigen Rose. Nach einer großen Saisonanalyse am Donnerstag kam der konsequente Schnitt. Schnell fiel die Wahl auf Terzic, der nun den Kader-Umbau bei den Westfalen gestalten und den BVB endlich wieder näher an die Bayern heranführen soll. (APA/dpa)